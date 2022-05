Uomini e Donne: Gemma ci riprova, ecco cosa succede in studio (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempi duri per la storica dama Gemma Galgani, le anticipazioni di Uomini e Donne non preannunciano niente di buono. Sabato 7 maggio si è registrata un’altra attesissima puntata di Uomini e Donne. Si tratta degli ultimi appuntamenti prima dell’inizio della stagione estiva, dopodiché il programma andrà nuovamente in onda a settembre. Questa stagione sembra concludersi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempi duri per la storica damaGalgani, le anticipazioni dinon preannunciano niente di buono. Sabato 7 maggio si è registrata un’altra attesissima puntata di. Si tratta degli ultimi appuntamenti prima dell’inizio della stagione estiva, dopodiché il programma andrà nuovamente in onda a settembre. Questa stagione sembra concludersi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - fattoquotidiano : Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in c… - marielademarchi : RT @Alpha___Lyrae: Le donne riminesi: hanno paura di uscire di casa per colpa dell'adunata degli alpini. Le donne di tutta Italia: raccont… - batmanue : RT @Stronza: Se una donna si scopa 100 uomini diversi in un anno, potrà portare a termine 1 gravidanza Se un uomo si scopa 100 donne divers… -