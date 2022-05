Ultime Notizie – Nick Cave, nuova tragedia: muore un secondo figlio (Di lunedì 9 maggio 2022) nuova tragedia familiare per Nick Cave, il leggendario cantante australiano. L’artista ha annunciato che il figlio Jethro è morto a soli 31 anni, sette anni dopo la morte del figlio adolescente Arthur. Jethro, la cui madre è la modella Beau Lazenby, viveva a Melbourne ed era stato rilasciato dalla prigione due giorni prima che morisse. Era stato arrestato ad aprile dopo essersi dichiarato colpevole di aver aggredito violentemente la madre. La notizia della morte è stata data dallo stesso Nick Cave, che oggi ha 64 anni: “Con molta tristezza – ha dichiarato l’artista in un comunicato – posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy della famiglia in questo momento”. Jethro era nato da una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022)familiare per, il leggendario cantante australiano. L’artista ha annunciato che ilJethro è morto a soli 31 anni, sette anni dopo la morte deladolescente Arthur. Jethro, la cui madre è la modella Beau Lazenby, viveva a Melbourne ed era stato rilasciato dalla prigione due giorni prima che morisse. Era stato arrestato ad aprile dopo essersi dichiarato colpevole di aver aggredito violentemente la madre. La notizia della morte è stata data dallo stesso, che oggi ha 64 anni: “Con molta tristezza – ha dichiarato l’artista in un comunicato – posso confermare che mio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy della famiglia in questo momento”. Jethro era nato da una ...

