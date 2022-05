Ultime Notizie – Elezioni Sicilia 2022, Cuffaro: “Io mai col Pd” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non è assolutamente vero che sarei pronto ad andare col Pd se Musumeci fosse ricandidato alla Regione. Non ci penso neanche ad andare a sinistra e ammesso che io ne avessi il più lontanissimo pensiero, a giudicare dalle cose che ogni giorno vanno dicendo, da quella parte sicuramente non vogliono né me né la Democrazia cristiana”. Così Totò Cuffaro, leader della Dc Nuova, commenta con l’Adnkronos l’intervista pubblicata ieri da La Stampa – e poi smentita dal diretto interessato – in cui il coordinatore di Forza Italia in Sicilia e presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè spara a zero contro il governatore e dice che se fosse ricandidato ‘Cuffaro e Lombardo sarebbero pronti ad andare con il Pd’. Non è pronto a ricandidare Musumeci alla guida della Regione Siciliana ma, da “vero democristiano”, è una possibilità che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non è assolutamente vero che sarei pronto ad andare col Pd se Musumeci fosse ricandidato alla Regione. Non ci penso neanche ad andare a sinistra e ammesso che io ne avessi il più lontanissimo pensiero, a giudicare dalle cose che ogni giorno vanno dicendo, da quella parte sicuramente non vogliono né me né la Democrazia cristiana”. Così Totò, leader della Dc Nuova, commenta con l’Adnkronos l’intervista pubblicata ieri da La Stampa – e poi smentita dal diretto interessato – in cui il coordinatore di Forza Italia ine presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè spara a zero contro il governatore e dice che se fosse ricandidato ‘e Lombardo sarebbero pronti ad andare con il Pd’. Non è pronto a ricandidare Musumeci alla guida della Regionena ma, da “vero democristiano”, è una possibilità che ...

