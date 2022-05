Ucraina, Letta: Confederazione Ue potrebbe aiutare soluzione guerra (Di lunedì 9 maggio 2022) La Confederazione europea permetterebbe di associare fin da subito alla "famiglia europa" l'Ucraina e gli altri paesi che chiedono l'ingresso nell'Ue e potrebbe aiutare la soluzione del conflitto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Laeuropea permetterebbe di associare fin da subito alla "famiglia europa" l'e gli altri paesi che chiedono l'ingresso nell'Ue eladel conflitto, ...

Advertising

ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - TgLa7 : Aiuti #Ucraina, le sanzioni contro #Mosca e la corsa per l'indipendenza dal gas russo, nella prima visita negli Usa… - FedeRn70 : RT @GiovyDean: #Guerra #Ucraina, #Letta: 'non dobbiamo farci guidare dagli USA'. Scusa, ma #Draghi non ti ha sentito: è in volo verso gli U… - okwlor : RT @faberpiredda: il repentino cambio di rotta di Letta e pd sul conflitto in Ucraina può significare soprattutto due cose: - che l'intervi… -