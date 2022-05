Ucraina, colloquio Xi-Scholz: “Evitare espansione conflitto” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Evitare che la guerra Russia-Ucraina porti a una “situazione ingestibile”. Nel colloquio in video conferenza tra Olaf Scholz e Xi Jinping il presidente cinse ha sottolineato come vadano fatti “tutti gli sforzi” possibili per “Evitare l’intensificarsi e l’espansione” del conflitto. Xi, ha riferito il Global Times, ha sottolineato come Cina e Germania dovrebbero mantenere “sane e stabili” le relazioni bilaterali, svolgere un ruolo “di stabilizzazione, costruttivo e di primo piano nella pace globale, soprattutto nel panorama internazionale attuale”. La notizia arriva nel giorno in cui è previsto l’incontro a Berlino tra Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, il primo dalla rielezione di quest’ultimo, mentre prosegue la guerra in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) –che la guerra Russia-porti a una “situazione ingestibile”. Nelin video conferenza tra Olafe Xi Jinping il presidente cinse ha sottolineato come vadano fatti “tutti gli sforzi” possibili per “l’intensificarsi e l’” del. Xi, ha riferito il Global Times, ha sottolineato come Cina e Germania dovrebbero mantenere “sane e stabili” le relazioni bilaterali, svolgere un ruolo “di stabilizzazione, costruttivo e di primo piano nella pace globale, soprattutto nel panorama internazionale attuale”. La notizia arriva nel giorno in cui è previsto l’incontro a Berlino trae il presidente francese Emmanuel Macron, il primo dalla rielezione di quest’ultimo, mentre prosegue la guerra in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le affermazioni del mini… - RaiNews : Il Papa, nel colloquio con il Corriere della Sera, ricorda che non andrà per ora a Kiev. 'Ho inviato il cardinale M… - ItalyMFA : Colloquio?? del Ministro @luigidimaio con il Presidente di @ICRC, @PMaurerICRC. L'Italia rinnova il suo convinto sos… - stefano688 : Ucraina, colloquio Xi-Scholz: 'Evitare espansione conflitto' - ultimenews24 : (Adnkronos) - Evitare che la guerra Russia-Ucraina porti a una 'situazione ingestibile'. Nel colloquio in video con… -