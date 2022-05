Ucraina, bombardata una scuola a Lugansk. «In 60 sotto le macerie». Niente tregua a Odessa (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono state necessarie quattro ore per domare l?incendio. Un attacco aereo dei russi aveva colpito una scuola e la casa della cultura, in un piccolo paese chiamato Bilohorivka, nell?Oblast... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono state necessarie quattro ore per domare l?incendio. Un attacco aereo dei russi aveva colpito unae la casa della cultura, in un piccolo paese chiamato Bilohorivka, nell?Oblast...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme ogni giorno di maggio il Rosario per la pace. Il pensiero va alla città ucraina di Mariupol, “cit… - rulajebreal : Il Ministro degli Esteri russo sarà ospite (in collegamento) con un popolare talk italiano… mentre la presidente de… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a preg… - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina Zelensky: 60 morti nella scuola bombardata. Di Maio: l’Italia lavora per ravvivare il negozia… - PercuocoIt : RT @Bart_Press: Questa è Katia, una signora di #Mariupol. È fuggita dalla città bombardata ed ha camminato per 15 km nonostante fosse incin… -