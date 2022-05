Tifosi contro Bernardeschi: l’ha fatta grossa “Non lo vogliamo più vedere” (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juve dovrà cambiare davvero tanto in estate e Bernardeschi è uno dei giocatori in bilico per il rinnovo, con i Tifosi che hanno già scelto. Gli errori in sede di mercato sono un avvenimento normale ed è assolutamente un qualcosa da non rintracciarsi troppo nel momento in cui le cose vanno male, perché quando la Juventus acquistò Federico Bernardeschi dalla Fiorentina erano davvero tutti convinti di avere a che fare con un grande campione che sarebbe esploso da un momento all’altro, ma purtroppo il suo rendimento è sempre stato ben al di sotto delle aspettative. Federico Bernardeschi Juventus (LaPresse)Gli scambi tra Juventus e Fiorentina sono sempre stati decisamente molto seguiti da un punto di vista mediatico, infatti non è mai banale il passaggio dal capoluogo toscano a quello piemontese, ma i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juve dovrà cambiare davvero tanto in estate eè uno dei giocatori in bilico per il rinnovo, con iche hanno già scelto. Gli errori in sede di mercato sono un avvenimento normale ed è assolutamente un qualcosa da non rintracciarsi troppo nel momento in cui le cose vanno male, perché quando la Juventus acquistò Federicodalla Fiorentina erano davvero tutti convinti di avere a che fare con un grande campione che sarebbe esploso da un momento all’altro, ma purtroppo il suo rendimento è sempre stato ben al di sotto delle aspettative. FedericoJuventus (LaPresse)Gli scambi tra Juventus e Fiorentina sono sempre stati decisamente molto seguiti da un punto di vista mediatico, infatti non è mai banale il passaggio dal capoluogo toscano a quello piemontese, ma i ...

Advertising

PBPcalcio : Incredibile e divertente la protesta dei tifosi del Lille contro i risultati della squadra. 'Siete già in vacanza?… - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - Daniele84180289 : RT @Max_883: Mi aggrego alla proposta di @CapitanArkham e aggiungo #PortateciLulicEParolo per salutarli come meritano. @OfficialSSLazio sv… - eltucusalamanca : @G_End_Inter11 @FFunesto @Delu90Inter Oppure molti tifosi che dicono “abbiamo buttato una stagione contro gente com… - iachinismo : Citazioni storiche della curva mi fanno vemire però devono metteregli striscioni con le frasi tra i tifosi. Contro… -