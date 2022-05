Sonia Bruganelli sul caso Elisabetta Franchi | “Assume chi reputa più opportuno”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tante le voci che si sono alzate per condannare le dichiarazioni – dai più ritenute a sfondo sessista – della stilistain merito al ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Oltre a queste, tuttavia, una delle voci fuori dal coro è quella di, opinionista Grande Fratello Vip 2021 e, non a, imprenditrice nel settore dell’intrattenimento televisivo.ha espresso la sua opinione su Twitter. Vi raccomandiamo... Afghanistan, i Talebani impongono il burqua alle donne: non succedeva da 30 anni “Il mododi esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda, che paga LEI i suoi ...