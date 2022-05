Sonia Bruganelli interviene su Elisabetta Franchi: “L’azienda è sua, decide lei chi assumere e chi pagare” (Di lunedì 9 maggio 2022) Sonia Bruganelli è intervenuta a favore della stilista accusata di sessismo: “Contro di lei pura demagogia” Sonia Bruganelli va controcorrente e sostiene con un tweet le parole di Elisabetta Franchi, accusata di sessismo. Ecco le parole affidate ai social dell’opinionista del Grande Fratello Vip 6 e imprenditrice in ambito televisivo nonché moglie di Paolo Bonolis: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda – si legge – che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”. Leggi anche–> Elisabetta Franchi, non si placa ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022)è intervenuta a favore della stilista accusata di sessismo: “Contro di lei pura demagogia”va controcorrente e sostiene con un tweet le parole di, accusata di sessismo. Ecco le parole affidate ai social dell’opinionista del Grande Fratello Vip 6 e imprenditrice in ambito televisivo nonché moglie di Paolo Bonolis: “Il modo didi esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda – si legge – che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera diCHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”. Leggi anche–>, non si placa ...

