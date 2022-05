Roma, la comunità russa ricorda i caduti Seconda guerra mondiale: “Oggi è l’Ucraina la culla del neonazismo, in Donbass conflitto da 8 anni” (Di lunedì 9 maggio 2022) Circa 300 persone originarie dei Paesi che facevano parte dell’Unione sovietica, insieme a decine di italiani, hanno manifestato a piazza San Giovanni a Roma per ricordare i caduti durante la Seconda guerra mondiale, in occasione della giornata della vittoria che cade il 9 maggio. In piazza le foto dei parenti e delle vittime di guerra e diverse bandiere sovietiche. Quest’anno la commemorazione del “reggimento immortale” ha assunto un significato particolare a causa della guerra in Ucraina. “In questa giornata ricordiamo i nostri nonni caduti per sconfiggere il nazifascismo. Oggi ci troviamo a dover combattere lo stesso nemico. l’Ucraina è diventata la culla del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Circa 300 persone originarie dei Paesi che facevano parte dell’Unione sovietica, insieme a decine di italiani, hanno manifestato a piazza San Giovperre idurante la, in occasione della giornata della vittoria che cade il 9 maggio. In piazza le foto dei parenti e delle vittime die diverse bandiere sovietiche. Quest’anno la commemorazione del “reggimento immortale” ha assunto un significato particolare a causa dellain Ucraina. “In questa giornata ricordiamo i nostri nonniper sconfiggere il nazifascismo.ci troviamo a dover combattere lo stesso nemico.è diventata ladel ...

Advertising

Tg1Rai : Sulle affermazioni del ministro degli esteri russo #Lavrov, Felicita Pistilli ha intervistato @dureghello, Presiden… - bettafiorito : RT @shalomroma: La Presidente della Comunità Ebraica di Roma è tra le tredici personalità di spicco a cui è stata riconosciuta la tredicesi… - GiulioLonzi : RT @PecoraroScanio: Roma. Manifestazione contro la Guerra . Piena solidarietà alla comunità Ucraina. Serve un ‘escalation diplomatica per f… - Stefanocomics : RT @UKRinIT: Un'azione di massa a sostegno????oggi si è svolta a Roma in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione.Attiv… - roberto2_lamela : RT @UKRinIT: Un'azione di massa a sostegno????oggi si è svolta a Roma in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione.Attiv… -

Mario Incudine ai Nastri d'argento ...Sud a Sud sulle note di Domenico Modugno" in cartellone per una settimana al teatro Quirino di Roma,... È un progetto di teatro di comunità firmato da Teatro Pubblico Ligure, ideato e diretto da Sergio ... Pregare in lingua materna, rosario in Sardo e in Piemontese ...fa il paio con "su Rosariu cantadu" che verrà intonato domenica 29 maggio 2022 dalla comunità dei ... suore presenti a Biella nella Clinica Villa Vialarda fino al recente loro trasferimento a Roma. La ... Agenzia ANSA ...Sud a Sud sulle note di Domenico Modugno" in cartellone per una settimana al teatro Quirino di,... È un progetto di teatro difirmato da Teatro Pubblico Ligure, ideato e diretto da Sergio ......fa il paio con "su Rosariu cantadu" che verrà intonato domenica 29 maggio 2022 dalladei ... suore presenti a Biella nella Clinica Villa Vialarda fino al recente loro trasferimento a. La ... Roma, comunita' russa ricorda caduti Seconda guerra mondiale: "Oggi Ucraina culla nazismo" - Italia