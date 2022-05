Ragusa Rugby | è vittoria con Partenope

(Di lunedì 9 maggio 2022)– L’urlo di gioia classico per ilha chiuso una grande giornata di sport per i colori iblei.contro la, in casa, la prima della stagione, al termine di una sfida tiratissima, tra due formazioni che ci hanno provato fino all’ultimo, andando oltre ogni ostacolo durante tutto il match.Una bella gara, godibile, con continui attacchi e risposte, in una sfida decisa, come dimostra il risultato finale, dagli episodi, che questa volta hanno dato ragione agli iblei.Primo tempo ad alto ritmo, con le due formazioni che si sono date battaglia fin dall’inizio. Alla partenza sprint degli ospiti, gli iblei hanno risposto tessendo con pazienza le loro trame di gioco e passando subito in vantaggio. Resistenza fino al riposo, chiuso con un vantaggio risicatissimo, ma utile per il ...

- Partenope 19 - 11 (p.t. 12 - 11): Paternò M., Diallo I., Cusumano S., Cicciarella L., Paternò G., Malfa S., La Rocca R., Imbesi D., Cilia S., Guastella S., Dicaro V., ...