NASCAR Cup Series | Darlington | Logano festeggia con Penske | sconfitto Byron

(Di lunedì 9 maggio 2022) Joeyha vinto la prova didellaCup. Il #22 disi è imposto in South Carolina per la 28ma volta in carriera al termine di una competizione oltremodo interessante. Prima gioia in questo speciale ovale per il nativo di Middletown (Connecticut), assente dalla victory lane da 40 corse. La prima manifestazione dell’anno nel catino più antico del calendario è iniziata con una bella lotta tra Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5) e Joey#22), autore ieri della pole-position. Tutto è rimasto abbastanza tranquillo fino al 55mo giro con un testacoda di Larson ed un deciso forcing da parte di Kyle Busch. Il #18 di Gibbs Racing si è portato in seconda piazza, mentre il campione in carica è finito in testacoda dopo aver tentato ...

Watch as Joey Logano puts the bumper to William Byron at Darlington Raceway, passing the No. 24 and winning the Goodyear 400.