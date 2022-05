Napoli, De Laurentis: “Spalletti è un allenatore formidabile e uomo serio” (Di lunedì 9 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha parlato della questione Spalletti, in bilico per la prossima stagione, e dei piani per ammodernare lo Stadio Maradona. Leggi su itasportpress (Di lunedì 9 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha parlato della questione, in bilico per la prossima stagione, e dei piani per ammodernare lo Stadio Maradona.

Advertising

Alessan97387261 : @enzogoku69 Sull’allenatore io non ho nessun dubbio anche se De Laurentis qualche dubbio lo ha lasciato, sul Napoli… - infoitsport : Insigne può tornare subito al Napoli? Bomba del presidente De Laurentis - SimoneAzzarello : De Laurentis maestro di vita subito! Ma va cacaci a m ?? - IlTorinista : @teamvanja Il toro di juric non ha colpe ha fatto già troppo,l'unico e' Cairo,sn 17 anni che ha il Toro e ancora ci… - GSinger88 : @Napolinblack @RubertiSimone eri troppo preso a seguire le cagate del pappone De Laurentis ( non lo chiamo io così,… -