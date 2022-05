Napoli, Bargiggia: “Spalletti sarà confermato. Sarri per Adl era più di un’idea, ma il tecnico non tornerebbe. Su Fabian Ruiz…” (Di lunedì 9 maggio 2022) Napoli Bargiggia – A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia. Capitolo Napoli: altra vittoria dopo i malumori e Fabian determinante “Diciamo che, queste due vittorie (Sassuolo e Torino, ndr) hanno un po’ rasserenato l’ambiente. Il Napoli ha consolidato il terzo posto e, da questo punto di vista, ha rasserenato anche De Laurentiis. Differentemente da altre stagioni, si è riusciti a creare velocemente un clima più disteso dopo i problemi. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro e, con ogni probabilità, sarà ancora il tecnico del Napoli. Avevamo parlato di Emery, che De Laurentiis aveva già corteggiato ai ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– A 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Capitolo: altra vittoria dopo i malumori edeterminante “Diciamo che, queste due vittorie (Sassuolo e Torino, ndr) hanno un po’ rasserenato l’ambiente. Ilha consolidato il terzo posto e, da questo punto di vista, ha rasserenato anche De Laurentiis. Differentemente da altre stagioni, si è riusciti a creare velocemente un clima più disteso dopo i problemi.ha fatto un ottimo lavoro e, con ogni probabilità,ancora ildel. Avevamo parlato di Emery, che De Laurentiis aveva già corteggiato ai ...

