“Made in Sud”, Lorella Boccia non sarà presente alla puntata di oggi: cos’è successo (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorella Boccia, classe 1991, è una ballerina e conduttrice televisiva italiana. Divenuta nota al grande pubblico a seguito della sua partecipazione alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stata la prima ballerina italiana ingaggiata nel film Step Up: All In. Parallelamente alla carriera da ballerina professionista, la Boccia ha condotto alcuni programmi televisivi, tra cui Colorado, Rivelo, Venus Club e ora anche Made in Sud. L’artista, però, non sarà presente nella puntata di oggi 9 Maggio 2022 di Made in Sud: Lorella Boccia sta male. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.



