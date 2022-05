Made in Sud, forfait di Lorella Boccia: chi la sostituisce (Di lunedì 9 maggio 2022) Made in Sud Non ci sarà Lorella Boccia a condurre il programma, già scelto chi guiderà le fila dello show al suo posto Nella puntata di Made in Sud, di lunedì 9 maggio, a condurre la trasmissione non ci sarà Lorella Boccia. La presentatrice ha, infatti, annunciato tramite una storia su Instagram di essere risultata positiva al Covid-19. Lorella Boccia (Fonte: Instagram)La conduttrice racconta di essere risultata positiva martedì 3 maggio, come dice lei stessa “speravo di tornare negativa al tampone prima della trasmissione, ma sono ancora positiva”. A causa di ciò la donna è costretta a saltare la puntata. A tirare le fila del programma insieme a Clementino, ristabilitosi, al suo posto ci sarà Maurizio Casagrande. Il comico è ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 9 maggio 2022)in Sud Non ci saràa condurre il programma, già scelto chi guiderà le fila dello show al suo posto Nella puntata diin Sud, di lunedì 9 maggio, a condurre la trasmissione non ci sarà. La presentatrice ha, infatti, annunciato tramite una storia su Instagram di essere risultata positiva al Covid-19.(Fonte: Instagram)La conduttrice racconta di essere risultata positiva martedì 3 maggio, come dice lei stessa “speravo di tornare negativa al tampone prima della trasmissione, ma sono ancora positiva”. A causa di ciò la donna è costretta a saltare la puntata. A tirare le fila del programma insieme a Clementino, ristabilitosi, al suo posto ci sarà Maurizio Casagrande. Il comico è ...

