Lorella Boccia assente a Made in Sud, stasera 9 maggio: ecco cosa le è successo (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa sera, lunedì 9 maggio, andrà in onda una nuova puntata di Made in Sud, tuttavia, alla guida non ci sarà la conduttrice Lorella Boccia. In queste ore, infatti, è sopraggiunta una notizia piuttosto incresciosa che riguarda le sue condizioni di salute. Nello specifico, infatti, l’ex volto di Amici ha contratto il covid, pertanto, non è nelle condizioni di guidare il programma comico di Rai 2. Vediamo, dunque, che cosa potrebbe accadere. Lorella Boccia positiva al covid-19 Purtroppo, Made in Sud non riesce a brillare. Sia per quanto riguarda gli ascolti tv, che si stanno rivelando sempre più calanti settimana dopo settimana, sia a causa di alcuni problemi che riguardano i conduttori, il programma non sembra avere molta fortuna. La scorsa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa sera, lunedì 9, andrà in onda una nuova puntata diin Sud, tuttavia, alla guida non ci sarà la conduttrice. In queste ore, infatti, è sopraggiunta una notizia piuttosto incresciosa che riguarda le sue condizioni di salute. Nello specifico, infatti, l’ex volto di Amici ha contratto il covid, pertanto, non è nelle condizioni di guidare il programma comico di Rai 2. Vediamo, dunque, chepotrebbe accadere.positiva al covid-19 Purtroppo,in Sud non riesce a brillare. Sia per quanto riguarda gli ascolti tv, che si stanno rivelando sempre più calanti settimana dopo settimana, sia a causa di alcuni problemi che riguardano i conduttori, il programma non sembra avere molta fortuna. La scorsa ...

