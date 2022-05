LIVE – Fognini-Thiem, primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 9 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Thiem, sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Il tennista azzurro, al debutto al Foro Italico, sfiderà un campione slam come Thiem, ancora alle prese con il recupero post infortunio. L’austriaco ha perso tutte e quattro le partite giocate in questo 2022, conquistando appena un set. Questo non è però un buon motivo per sottovalutarlo, anche perché nei precedenti conduce 3-1. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del match. I due giocatori sono in programma come primo match della sessione serale sul Campo Centrale. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildegli. Il tennista azzurro, al debutto al Foro Italico, sfiderà un campione slam come, ancora alle prese con il recupero post infortunio. L’austriaco ha perso tutte e quattro le partite giocate in questo, conquistando appena un set. Questo non è però un buon motivo per sottovalutarlo, anche perché nei precedenti conduce 3-1. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del match. I due giocatori sono in programma comematch della sessione serale sul Campo Centrale. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

