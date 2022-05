Juventus, inizia il casting per il successore di Chiellini: i nomi (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juventus sta cercando un centrale di difesa con cui andare a sostituire Giorgio Chiellini, sempre più vicino all’addio ai bianconeri Si avvicina l’addio di Giorgio Chiellini alla Juventus. Il capitano bianconero, verosimilmente, dirà addio ai colori bianconeri nelle prossime settimane. Una mossa che non può lasciare impreparata la Juventus, che programma già le prossime mosse in difesa. Tra i possibili sostituiti di Chiellini ci sarebbero Bremer del Torino, Badiashile del Monaco, Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Lasta cercando un centrale di difesa con cui andare a sostituire Giorgio, sempre più vicino all’addio ai bianconeri Si avvicina l’addio di Giorgioalla. Il capitano bianconero, verosimilmente, dirà addio ai colori bianconeri nelle prossime settimane. Una mossa che non può lasciare impreparata la, che programma già le prossime mosse in difesa. Tra i possibili sostituiti dici sarebbero Bremer del Torino, Badiashile del Monaco, Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

