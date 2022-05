Isola 16, cambia (ancora) la programmazione: ecco quando andranno in onda le prossime puntate (Di lunedì 9 maggio 2022) Altro cambio di programmazione per l’Isola dei Famosi! Qualche giorno fa vi avevamo comunicato che il reality show condotto da Ilary Blasi sarebbe andato in onda soltanto un giorno a settimana, ma a quanto pare i vertici hanno nuovamente cambiato idea. Stando a quanto riportato da Davidemaggio.it, l’Isola dei Famosi continua con il suo doppio appuntamento settimanale: Ennesimo dietrofront. Il raddoppio de L’Isola dei Famosi 2022 continua. Contrariamente a quanto annunciato e previsto, il reality sarà in onda anche venerdì 13 maggio. Ad aver spinto i vertici Mediaset, probabilmente la vittoria a mani basse di venerdì scorso contro il floppeggiante The Band di Carlo Conti. È probabile che il raddoppio si ripeta anche venerdì 20 maggio. Ma, al momento, manca ... Leggi su isaechia (Di lunedì 9 maggio 2022) Altro cambio diper l’dei Famosi! Qualche giorno fa vi avevamo comunicato che il reality show condotto da Ilary Blasi sarebbe andato insoltanto un giorno a settimana, ma a quanto pare i vertici hanno nuovamenteto idea. Stando a quanto riportato da Davidemaggio.it, l’dei Famosi continua con il suo doppio appuntamento settimanale: Ennesimo dietrofront. Il raddoppio de L’dei Famosi 2022 continua. Contrariamente a quanto annunciato e previsto, il reality sarà inanche venerdì 13 maggio. Ad aver spinto i vertici Mediaset, probabilmente la vittoria a mani basse di venerdì scorso contro il floppeggiante The Band di Carlo Conti. È probabile che il raddoppio si ripeta anche venerdì 20 maggio. Ma, al momento, manca ...

