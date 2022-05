Gdf Palermo: sequestro per oltre 1,5 milioni di euro (Di lunedì 9 maggio 2022) I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, corrispondente al profitto di reati tributari.Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Partinico sono scaturite dalle risultanze di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una nota società operante nel settore vitivinicolo e di commercializzazione vini, che negli anni 2017 e 2018 avrebbe commesso condotte integranti le fattispecie ex artt. 2 e 4 del D. Lgs. 74 del 2000, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. La finalità dell’ipotizzato ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un decreto dipreventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di1,5di, corrispondente al profitto di reati tributari.Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Partinico sono scaturite dalle risultanze di una verifica fiscale eseguita nei confronti di una nota società operante nel settore vitivinicolo e di commercializzazione vini, che negli anni 2017 e 2018 avrebbe commesso condotte integranti le fattispecie ex artt. 2 e 4 del D. Lgs. 74 del 2000, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. La finalità dell’ipotizzato ...

