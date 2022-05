Fastweb | la riqualificazione dell' area urbana di via Padova a Milano tra design sociale | inclusione e arte urbana

Advertising

CorCom

... piano dienergetica per la parte tecnologica e fondi regionali, oltre che fondi ... l'analisifotografa la situazione italiana 16 Aprile 2022 Notebook Thinkpad X1 Nano, leggero ...... creazione di spazi verdi, piste pedonali e ciclabili,di aree degradate, ... l'analisifotografa la situazione italiana 16 Aprile 2022 Notebook Thinkpad X1 Nano, leggero e ... Fastweb, 35esimo trimestre in crescita: clienti a +37% in un anno Un’area simbolo del cambiamento del capoluogo lombardo che, grazie anche all’impegno di Fastweb, negli ultimi anni è al centro di un importante progetto di riqualificazione urbanistica. Questo ...Scalo di Porta Romana, con l’apertura a fine maggio dello spazio, diverse realtà si concentreranno per animare il quartiere in via di riqualificazione. «Vuole essere la versione milanese di place Pomp ...