Fabian Ruiz vicino all’addio? Il Barcellona è su di lui (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla Spagna arriva la notizia che Fabian Ruiz è vicino al Barcellona: per il calciatore il Napoli chiede 60 milioni Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona è molto vicino a Fabian Ruiz. Il calciatore del Napoli è in scadenza di contratto e l’ottimo campionato disputato avrebbe convinto i catalani. Il Napoli, che non vuole perdere il calciatore a parametro zero dovrà rivedere la sua richiesta di 60 milioni di euro. Molto dipenderà anche dal futuro di De Jong e se sarà o meno un calciatore del Barcellona anche la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Dalla Spagna arriva la notizia cheal: per il calciatore il Napoli chiede 60 milioni Secondo quanto riportato da AS, ilè molto. Il calciatore del Napoli è in scadenza di contratto e l’ottimo campionato disputato avrebbe convinto i catalani. Il Napoli, che non vuole perdere il calciatore a parametro zero dovrà rivedere la sua richiesta di 60 milioni di euro. Molto dipenderà anche dal futuro di De Jong e se sarà o meno un calciatore delanche la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Fabian Ruiz vicino all’addio? Il Barcellona è su di lui - infoitsport : Napoli: ecco perché Fabian Ruiz ha detto 'no' al Newcastle - infoitsport : Napoli, dalla Spagna: Fabian Ruiz addio quasi certo in estate. Il Barcellona oggi è in pole - infoitsport : Napoli, Fabian Ruiz può partire in estate. Interesse del Barcellona - Olap_12 : @Milestemplaris @NicoSpinelli8 @IlVal_79 @Shahrazad1784 @PeChiaramonte A prezzi competitivi. Ad esempio un Koop del… -