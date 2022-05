Da Vlahovic a Dybala | Juve | dubbi al Max

Advertising

misorecordsuk : Coppa Italia, Inter-Juve: ad Allegri servono Dybala e Vlahovic #Juve #Juventus - TUTTOJUVE_COM : Repubblica ediz. Torino - La strana coppia del gol Dybala-Vlahovic alla finale dei saluti - sportli26181512 : Allegri per ripartire ha bisogno della Coppa Italia. Ma con Dybala e il vero DV7: Allegri per ripartire ha bisogno… - Nic67finalfine : RT @SandroSca: Le 6 gemme di Allegri: - fa scappare CR7 - umilia Chiesa e de Ligt - distrugge Dybala - perde tutti gli scontri diretti - va… - FabioAbatemarco : RT @SandroSca: Le 6 gemme di Allegri: - fa scappare CR7 - umilia Chiesa e de Ligt - distrugge Dybala - perde tutti gli scontri diretti - va… -

Scontato, che se fosse arrivata invece la vittoria difendendo la rete di, il morale sarebbe ... E poi Dusannon è riuscito a rompere il suo digiuno, che dura esattamente da un mese, da ......per tutto il primo tempo e deve arrendersi soltanto nei primi minuti della ripresa quando, ... 2 - 0 mancato di un soffio come altre due successive occasioni sprecate da Kean e, ...E poi Dusan Vlahovic non è riuscito a rompere il suo digiuno ... In teoria Morata, fatto riposare ed entrato solo nella ripresa a Genova, ma questo Dybala ha dimostrato di poter essere più decisivo.Su Repubblica ediz. Torino - La strana coppia del gol Dybala-Vlahovic alla finale dei saluti. Contro l’Inter gli attaccanti della Juve affrontano nei fatti l’ultima ...