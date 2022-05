Chiuse le indagini su Palamara | nuove accuse di corruzione | un «affare molto vantaggioso» e vacanze gratis in cambio di aiuti nei processi

Advertising

teleunica : Chiuse le indagini sulla morte di Laura Ziliani - CamuniCando : Omicidio Ziliani, indagini chiuse. La Procura: «Sono state le figlie» - ParliamoDiNews : Omicidio Laura Ziliani, chiuse le indagini sulla morte della vigilessa | `Uccisa da un trio diabolico` -… - infoitinterno : Laura Ziliani: chiuse le indagini, per la Procura sono state le figlie - francobus100 : Vigilessa uccisa, chiuse le indagini: le due figlie rischiano il processo -

Gli regalavano potenti scooter, notti in alberghi cinque stelle a Capri, quote societarie, gli pagavano persino le multe per centinaia di euro.lesu Luca Palamara, di nuovo indagato per corruzione a Perugia. In cambio dei regali offerti dagli imprenditori, l'ex magistrato sarebbe intervenuto su procedimenti penali, ...... la difesa potrà chiedere, se vorrà, il rito abbreviato, a portee con lo sconto di un terzo ... Dalleè emerso come Tafallari avesse una profonda conoscenza delle dinamiche interne allo ...Chiuse le indagini su Luca Palamara, di nuovo indagato per corruzione a Perugia. In cambio dei regali offerti dagli imprenditori, l’ex magistrato sarebbe intervenuto su procedimenti penali, ...Un lido in Sardegna. Due notti a Capri. Diversi soggiorno in un albergo di lusso a Roma. Il tutto in cambio di favori giudiziari in Procura. Eccola l'ultima grana giudiziaria dell'ex magistrato Luca P ...