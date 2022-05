Boxe | Irma Testa debutta con una vittoria ai Mondiali Camara battuta 4-1 | ora i sedicesimi di finale

(Di lunedì 9 maggio 2022)ha esordito nel miglior modo possibile ai2022 difemminile, incominciati oggi al Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). La campana ha sconfitto la maliana Fatoumata Marineper split decision (4-1, quattro 30-27 in suo favore e un 29-28 per l’africana), qualificandosi così aididella categoria fino a 57 kg. L’azzurra ha sofferto un po’ più del previsto nel terzo round, dopo che aveva controllato al meglio le prime due riprese contro un’avversaria sulla carta molto inferiore dal punto di vista tecnico e agonistico. La campana, capace di conquistare la medaglia di bronzo tra i pesi piuma alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha impostato il confronto sui suoi ritmi, cercando di tenere il centro del ring e sfruttando al meglio ...

