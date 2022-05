Bene ma non benissimo (Di lunedì 9 maggio 2022) Chi mi segue dall’inizio sa che ho sempre difeso a spada tratta UK, l’ho sempre difeso anche quando erano in molti a pensare che fosse uno show inutile e perciò non meritevole di essere visto. E l’ho sempre fatto perché sono stata sempre convinta che questo show, in realtà, meritasse molto di più, essendo uno dei migliori della settimana di wrestling. E lo difendo ancora, nonostante sia in un periodo calante che tanto può essere solo questo o può essere l’inizio della fine. Infatti, da qualche puntata a questa parte noto una tendenza calante da parte dell’intero show, tendenza che non riguarda le storyline in sé ma le storyline nei match, che non sono più interessanti come poco tempo fa e questa cosa non mi piace proprio per niente. Pur rimanendo positiva al riguardo, non vorrei che UK abbia un suo destino segnato: fare la stessa fine del di 205 Live, partito ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 9 maggio 2022) Chi mi segue dall’inizio sa che ho sempre difeso a spada tratta UK, l’ho sempre difeso anche quando erano in molti a pensare che fosse uno show inutile e perciò non meritevole di essere visto. E l’ho sempre fatto perché sono stata sempre convinta che questo show, in realtà, meritasse molto di più, essendo uno dei migliori della settimana di wrestling. E lo difendo ancora, nonostante sia in un periodo calante che tanto può essere solo questo o può essere l’inizio della fine. Infatti, da qualche puntata a questa parte noto una tendenza calante da parte dell’intero show, tendenza che non riguarda le storyline in sé ma le storyline nei match, che non sono più interessanti come poco tempo fa e questa cosa non mi piace proprio per niente. Pur rimanendo positiva al riguardo, non vorrei che UK abbia un suo destino segnato: fare la stessa fine del di 205 Live, partito ...

Advertising

Pontifex_it : Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo, per favore, a pregare ogni giorno il Rosario per la pace. E preghi… - NicolaPorro : ??Davvero la Nato ha sabotato l’accordo Zelensky-Putin per la cessione della Crimea? Leggete bene cosa ha detto Stol… - CottarelliCPI : Draghi fa bene a criticare il bonus 110%. Se lo stato paga a piè di lista non si bada al costo, i prezzi si triplic… - Annaluciaellen1 : RT @christringimi: sinceramente? non me ne fotte un cazzo se ha eliminato tutto, l’importante è che lui stia bene - gaia_m_c : io spero solo che lui stia bene e che non sia successo nulla di grave ????? -