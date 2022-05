Avatar: La Via dell’Acqua: il trailer in italiano del sequel di James Cameron (Di lunedì 9 maggio 2022) É stato appena diffuso il trailer di Avatar: La Via dell'Acqua: il primo sequel del film diretto da James Cameron con il maggior incasso di tutti i tempi arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre. Oggi, Lunedì 9 maggio 2022, è stato pubblicato il trailer in italiano di Avatar: La Via dell'Acqua di James Cameron: il primo sequel di Avatar, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi, che il 14 dicembre arriverà nelle sale cinematografiche di tutta Italia. La nuova pellicola di 20th Century Studios, ambientata più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) É stato appena diffuso ildi: La Via dell'Acqua: il primodel film diretto dacon il maggior incasso di tutti i tempi arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre. Oggi, Lunedì 9 maggio 2022, è stato pubblicato ilindi: La Via dell'Acqua di: il primodi, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi, che il 14 dicembre arriverà nelle sale cinematografiche di tutta Italia. La nuova pellicola di 20th Century Studios, ambientata più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di ...

