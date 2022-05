Advertising

Ansa_Piemonte : Auto: ex Blutec Torino, verso accordo con Umberto Palermo. 'Mole Urbana avrà la sua fabbrica, saranno 19 le assunzi… - solomotori : Auto: ex Blutec Torino, verso accordo con Umberto Palermo - fisco24_info : Auto: ex Blutec Torino, verso accordo con Umberto Palermo: 'Mole Urbana avrà la sua fabbrica, saranno 19 le assunzi… -

Agenzia ANSA

Intanto l'attività è già iniziata a gennaio nella fabbrica pilota ex Stola, poi, di Rivoli (Torino), dove si stanno costruendo allestimenti per veicoli commerciali. Up avrà già entro la fine ...... terminato il vertice al Ministero per lo Sviluppo Economico per la vertenzadi Termini ... Su Giulia e Stelvio, così come su tutte lemoderne, ne occorrono circa 200 ". Sempre il delegato ... Auto: ex Blutec Torino, verso accordo con Umberto Palermo - Economia Oggi al Mise sono stati messi a punto alcuni passaggi fondamentali per procedere all'accordo tra il designer, i commissari Blutec e il ministero dello Sviluppo Economico: lo stabilimento ex Blutec ...