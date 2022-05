(Di lunedì 9 maggio 2022) Grave incidente stradale lunedì 9 maggio poco dopo le 16: i vigili del fuoco sono intervenuti infatti in via dei Laghi a San Donà di Piave (Venezia) per lo ssemi - frontale tra un'auto e un ...

I pompieri hanno messo in sicurezza l'Romeo Giulietta e coadiuvato i soccorsi sanitari del personale del Suem. I feriti, trevigiani di Conegliano , sono stati stabilizzati e trasferiti in ...E' stato individuato ieri mattina il conducente del veicoloRomeo 159 che, come ricorderete, ... Sicontro le auto in sosta e fugge: a Udine è caccia al pirata della strada Il conducente è ... Alfa si schianta contro un camion: 3 feriti, gravi bimba di 18 mesi e la sua mamma SAN DONA' DI PIAVE - Grave incidente stradale oggi - 9 maggio - poco dopo le 16: i vigili del fuoco sono intervenuti infatti in via dei Laghi a ...L’Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri si lancia all’inseguimento di un’auto, di provenienza furtiva, e si schianta contro un mezzo agricolo; i due militari restano feriti. L’auto che la gazzella ...