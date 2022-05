Verona-Milan (1-3), Pioli: “Milan nato dal 5-0 dall’Atalanta” (Di domenica 8 maggio 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito del successo per 1-3 sul Verona. Grazie a questo successo, i rossoneri si sono ripresi il comando in Serie A, a +2 sui cugini dell’Inter. Verona-Milan (1-3), Pioli: “Innamorato del Milan” Il tecnico inizia parlando dell’affetto verso la squadra. “Sono molto innamorato, so quello che è stato il nostro percorso. Manca un’altra vittoria e c’è soddisfazione stasera, ma siamo già concentrati sulla prossima partita“. I rossoneri sanno osare tanto. “Il coraggio deriva dalle nostre esperienze e dalle nostre prestazioni. Anche se vai sotto ma senti di stare bene in campo, credi molto di più nelle tue qualità e hai spirito fino ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 8 maggio 2022) Stefano, allere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito del successo per 1-3 sul. Grazie a questo successo, i rossoneri si sono ripresi il comando in Serie A, a +2 sui cugini dell’Inter.(1-3),: “Innamorato del” Il tecnico inizia parlando dell’affetto verso la squadra. “Sono molto innamorato, so quello che è stato il nostro percorso. Manca un’altra vittoria e c’è soddisfazione stasera, ma siamo già concentrati sulla prossima partita“. I rossoneri sanno osare tanto. “Il coraggio deriva dalle nostre esperienze e dalle nostre prestazioni. Anche se vai sotto ma senti di stare bene in campo, credi molto di più nelle tue qualità e hai spirito fino ...

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Ibra nel mirino degli animalisti a Verona: “Ammazza animali” #VeronaMilan - SportRepubblica : Verona-Milan 1-3: stavolta il Bentegodi non è fatale. Leao ispira, Tonali segna - lunavstortav : RT @Pirichello: Fatal Verona? Non per il miglior allenatore della storia del Milan -