Ultime Notizie Roma del 08-05-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 maggio 2022)dailynews radiogiornale 8 maggio Buona domenica Ben ritrovata era da Francesco Vitale tutti civili sono stati evacuati dalla acciaieria di Ascoltala Mario ora ha detto il premier log inutiles chi prende il via la seconda fase della missione per portare in salvo periti e medici ma anche tutti Milita il messaggio alla nazione Tedesca ringraziato la Croce Rossa e l’olio per l’aiuto nell’evacuazione di oltre 300 civili dell’acciaieria appello del comandante dei Marines si è radiato con le truppe del Reggimento azov” nel ieri a non Lasciateci morire intanto Red Russo ha colpito una scuola nel villaggio di bello grosso nella regione di Lugano al momento ci sono due vittime ma il bilancio sembra destinato a lievitare i membri della NATO non potranno mai l’annessione legale della Crimea ci siamo sempre opposti al controllo Russo su parti del donbass così il segretario ...