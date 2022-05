Spezia-Atalanta, Motta: “Ottima partita. La mia idea di calcio è la stessa” (Di domenica 8 maggio 2022) “Abbiamo fatto un’Ottima partita contro una squadra che attacca e ha fisicità. Loro attaccano con molti uomini, mentre noi abbiamo cercato di stare compatti e uniti contro giocatori come Pasalic che creano sempre difficoltà. Poi abbiamo avuto una buona occasione e non l’abbiamo sfruttata. Siamo stati bravi a tenere la partita viva per tanto tempo. Tutto sommato siamo dispiaciuti per il risultato perché cerchiamo sempre la vittoria“. Lo ha detto Thiago Motta, tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta contro l’Atalanta. La salvezza non è ancora ipotecata: “Nelle ultime quattro partite abbiamo affrontato squadre forti che puntano all’Europa – prosegue a Sky Sport – Ci sono tante situazioni durante una partita che possono andare da una parte o dall’altra. Continueremo fino ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Abbiamo fatto un’contro una squadra che attacca e ha fisicità. Loro attaccano con molti uomini, mentre noi abbiamo cercato di stare compatti e uniti contro giocatori come Pasalic che creano sempre difficoltà. Poi abbiamo avuto una buona occasione e non l’abbiamo sfruttata. Siamo stati bravi a tenere laviva per tanto tempo. Tutto sommato siamo dispiaciuti per il risultato perché cerchiamo sempre la vittoria“. Lo ha detto Thiago, tecnico dello, dopo la sconfitta contro l’. La salvezza non è ancora ipotecata: “Nelle ultime quattro partite abbiamo affrontato squadre forti che puntano all’Europa – prosegue a Sky Sport – Ci sono tante situazioni durante unache possono andare da una parte o dall’altra. Continueremo fino ...

