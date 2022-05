Se hai questa postura fai attenzione: chi ti sta di fronte saprà esattamente qual è il tuo carattere (Di domenica 8 maggio 2022) La nostra posture può rivelare molto su noi stessi, sulle nostre abitudini e salute. A tutti è capitato almeno una volta di essere ripresi da un familiare con il classico “Siediti dritto e composto!”. Effettivamente mantenere una buona postura può migliorare in generale la nostra salute, aumentando l’energia e, ovviamente, riducendo il mal di schiena e altri problemi simili come tensioni muscolari. La postura più corretta è quella eretta, con la schiena dritta e allineata. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, l’esperta di linguaggio del corpo Ibaal Honigman ha spiegato che le persone con questa postura vengono viste come degne di fiducia e appropriate ad assumere il controllo. La terapista Julie Jennings ha inoltre aggiunto perché è importante mantenere questa ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 8 maggio 2022) La nostra posture può rivelare molto su noi stessi, sulle nostre abitudini e salute. A tutti è capitato almeno una volta di essere ripresi da un familiare con il classico “Siediti dritto e composto!”. Effettivamente mantenere una buonapuò migliorare in generale la nostra salute, aumentando l’energia e, ovviamente, riducendo il mal di schiena e altri problemi simili come tensioni muscolari. Lapiù corretta è quella eretta, con la schiena dritta e allineata. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, l’esperta di linguaggio del corpo Ibaal Honigman ha spiegato che le persone convengono viste come degne di fiducia e appropriate ad assumere il controllo. La terapista Julie Jennings ha inoltre aggiunto perché è importante mantenere...

Advertising

reportrai3 : “Io ho 15 giorni di tempo per mandarle al macello. Sta andando così, mi sto vedendo pian piano la stalla venire men… - CristinaMolendi : RT @FrancescoMenon: @GabryContessa @CristinaMolendi @Corriere Brava!???? Hai colto esattamente il significato. Non potendoci essere programmi… - Deborah07235629 : @SaraCassani1 Hai mandato a pascolare questa tua collega tanto ignorante? Mi sa che si è laureata con i punti dell' Esselunga. - Gattaccioinfame : @RoccoTodero @matteorenzi @ItaliaViva Rocco, hai già toppato di brutto con Draghi. Mi hai anche bloccato per averti… - 1tz_m3_moon : @sottonaperloro2 M: è stato bello andare in moto con te C: eppure hai detto che avevi paura M: lo sai che lo dico… -