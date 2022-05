Sassuolo: Scamacca spezza il digiuno, Maxime brillante (Di domenica 8 maggio 2022) SEI UN FANTALLENATORE? ISCRIVITI AL FANTACAMPIONATO MAGIC GAZZETTA A SOLI 2,99/MESE, IN PALIO TANTISSIMI PREMI! Flop — Chi, invece, delude è Matheus Henrique (voto 5,5 - 9 milioni). Il brasiliano ha ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) SEI UN FANTALLENATORE? ISCRIVITI AL FANTACAMPIONATO MAGIC GAZZETTA A SOLI 2,99/MESE, IN PALIO TANTISSIMI PREMI! Flop — Chi, invece, delude è Matheus Henrique (voto 5,5 - 9 milioni). Il brasiliano ha ...

Advertising

infoitsport : Sassuolo-Udinese 1-1, le pagelle: Berardi piatto, Scamacca torna al gol. Silvestri vola - okcalciomercato : Sassuolo, Scamacca: “Se avrò la stessa maglia l’anno prossimo? Vedremo” - LuigiBevilacq17 : RT @IlProfDaLecce: 'Scamacca? 70 milioni non bastano.' Carnevali post Sassuolo-Udinese - Profilo3Marco : RT @SportRepubblica: Sassuolo-Udinese 1-1: Scamacca non basta ai neroverdi, Nuytinck firma il pari - EuropaCalcio : #Inter, per #Scamacca non si andrà oltre i 25 milioni: il #Sassuolo ne chiede 40 #europacalcio -