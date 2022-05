Salernitana-Cagliari 1-1, la lotta salvezza rimane aperta (Di domenica 8 maggio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Un’incornata di Altare nel finale (al nono minuto di recupero) gela l’Arechi: lo scontro salvezza tra Salernitana e Cagliari si chiude così sull’1-1, lasciando aperto qualsiasi scenario in ottica salvezza. Il difensore sardo ha risposto al vantaggio dei campani, firmato da Verdi, dal dischetto. Con i 30 punti all’attivo, la Salernitana rimane a +1 sul Cagliari terzultimo e a +2 sul Genoa penultimo a due giornate dal termine. Ancora in corsa, matematicamente, anche il Venezia.Sabato gli uomini di Nicola saranno impegnati a Empoli. Il giorno seguente il Cagliari sarà chiamato all’impresa contro l’Inter.La prima chance è per gli ospiti e arriva al 14?. Pavoletti incorna bene di testa sfruttando un corner proveniente dalla sinistra, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Un’incornata di Altare nel finale (al nono minuto di recupero) gela l’Arechi: lo scontrotrasi chiude così sull’1-1, lasciando aperto qualsiasi scenario in ottica. Il difensore sardo ha risposto al vantaggio dei campani, firmato da Verdi, dal dischetto. Con i 30 punti all’attivo, laa +1 sulterzultimo e a +2 sul Genoa penultimo a due giornate dal termine. Ancora in corsa, matematicamente, anche il Venezia.Sabato gli uomini di Nicola saranno impegnati a Empoli. Il giorno seguente ilsarà chiamato all’impresa contro l’Inter.La prima chance è per gli ospiti e arriva al 14?. Pavoletti incorna bene di testa sfruttando un corner proveniente dalla sinistra, ...

Advertising

anperillo : ?? Il pari-beffa contro il #Cagliari pone comunque la #Salernitana in una condizione di vantaggio nella corsa salvez… - TuttoMercatoWeb : Il Cagliari si salva grazie ad Altare. Alla Salernitana non basta Verdi, 1-1 nello scontro-salvezza - SkySport : SALERNITANA-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Verdi (68') ? #Altare (90+9') ? ? - salernonotizie : Salernitana-Cagliari, auto ferme in coda da ore: fallisce il piano traffico - OregonAntonio : Il Cagliari rimane ancora a galla pareggiando in estremis con la Salernitana, dopo aver disputato una buona partita… -