Pensione: in questo posto con 700 euro al mese sei un re (Di domenica 8 maggio 2022) Per i pensionati che percepiscono una Pensione anche minima, c’è una interessante novità. Scopriamo quale. Pensionati che decidono di partire(pixabay.com) La vita per i pensionati è sempre più dura e difficile, con una Pensione bassa si fa davvero fatica ad arrivare a fine mese. Si fanno delle rinunce importanti e nonostante questo la vita diventa sempre complicata. Vivere nelle grandi città italiane è diventato molto difficile, non solo per i costi, dato che solo affittare un appartamento costa quasi quanto un assegno mensile della Pensione, ma anche per la qualità della vita. Troppo stress, troppo inquinamento, troppo tutto, spinge i pensionati ad abbandonare le grandi città per i piccoli centri, ma non in Italia, bensì all’estero. Soprattutto mete dove c’è sole, mare e montagne. ... Leggi su formatonews (Di domenica 8 maggio 2022) Per i pensionati che percepiscono unaanche minima, c’è una interessante novità. Scopriamo quale. Pensionati che decidono di partire(pixabay.com) La vita per i pensionati è sempre più dura e difficile, con unabassa si fa davvero fatica ad arrivare a fine. Si fanno delle rinunce importanti e nonostantela vita diventa sempre complicata. Vivere nelle grandi città italiane è diventato molto difficile, non solo per i costi, dato che solo affittare un appartamento costa quasi quanto un assegno mensile della, ma anche per la qualità della vita. Troppo stress, troppo inquinamento, troppo tutto, spinge i pensionati ad abbandonare le grandi città per i piccoli centri, ma non in Italia, bensì all’estero. Soprattutto mete dove c’è sole, mare e montagne. ...

