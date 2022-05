Nunzio dopo Amici spiazza su Alessandra Celentano, incredibile ma vero (Di domenica 8 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nunzio a pochi giorni dalla sua eliminazione ad Amici torna a parlare della sua esperienza in tv e si lascia andare ad una confessione inaspettata. Sono passati solo pochi giorni dall’eliminazione del giovane ballerino che senza non poche difficoltà si è guadagnato il suo ingresso al serale di Amici nella squadra capitanata da Raimondo Todaro Leggi su youmovies (Di domenica 8 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a pochi giorni dalla sua eliminazione adtorna a parlare della sua esperienza in tv e si lascia andare ad una confessione inaspettata. Sono passati solo pochi giorni dall’eliminazione del giovane ballerino che senza non poche difficoltà si è guadagnato il suo ingresso al serale dinella squadra capitanata da Raimondo Todaro

Advertising

ValentinaSelle4 : Invitate alla finale LDA Carola e Nunzio…fateli esibire insieme..lo studio crollerebbe per la felicità è renderebbe… - lorenac9529 : RT @lockedinajail_: ratmondo ha scritto + per dario che per la sua concorrente in finale vi prego ?? ha deciso di smettere di lavorare dopo… - SoleDedilectis : @Octavia_apricot Alex pronto a non parlare più a Nunzio dopo questa foto ?? - Blanca41958808 : RT @lockedinajail_: ratmondo ha scritto + per dario che per la sua concorrente in finale vi prego ?? ha deciso di smettere di lavorare dopo… - lockedinajail_ : ratmondo ha scritto + per dario che per la sua concorrente in finale vi prego ?? ha deciso di smettere di lavorare d… -