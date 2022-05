MOVIOLA – Salernitana-Cagliari, Di Bello revoca il rigore al Var: è fallo su Sepe (Di domenica 8 maggio 2022) Finale di gara incandescente tra Salernitana e Cagliari. Al minuti 91? Di Bello ha assegnato un calcio di rigore per il Cagliari, per un fallo di Sepe su Baselli. Poco dopo però, l’arbitro è stato richiamato dal Var. Qui Di Bello ha potuto vedere un precedente fallo di Lykogiannis, sullo stesso Sepe. Niente rigore quindi, ma il Cagliari può comunque festeggiare perché poco dopo ha trovato il gol del definitivo pareggio con Altare. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Finale di gara incandescente tra. Al minuti 91? Diha assegnato un calcio diper il, per undisu Baselli. Poco dopo però, l’arbitro è stato richiamato dal Var. Qui Diha potuto vedere un precedentedi Lykogiannis, sullo stesso. Nientequindi, ma ilpuò comunque festeggiare perché poco dopo ha trovato il gol del definitivo pareggio con Altare. SportFace.

