LIVE Verona-Milan 1-2 | prova Leao | respinge Montipò

(Di domenica 8 maggio 2022) Vincere per riprendere la vetta della classifica. Alle 20.45 ilscende in campo al Bentegodi contro l'Hellasper il posticipo...

Advertising

RadioItalia : I Måneskin tornano in Italia e conquistano l'Arena di Verona! Un concerto fantastico, ricco di ospiti e di grandi i… - infoitinterno : LIVE MN - Verona-Milan (1-0): Hellas in vantaggio con Faraoni - infoitinterno : Serie A – Verona-Milan 1-2, regolare il gol di Tonali | LIVE NEWS - infoitinterno : LIVE MN - Verona-Milan (1-1): fine primo tempo, rossoneri ancora vivi con Tonali - milansette : Verona-Milan 1-2, gol di Faraoni e doppietta di Tonali | La Diretta -

GOL! Hellas- MILAN 1 - 1 al 45'+3'! Rete di Tonali. Lancio perfetto di Kessié a servire Leao sulla corsia mancina. Accelerazione incredibile del fantasista portoghese che, lasciato sul posto ...Il tabellino di- Milan 1 - 2.leggi anche Il calcio balilla entra nel registro delle società dilettantistiche Gol: 38' Faraoni (V), 45+3' e 49' Tonali (M) HELLAS(3 - 4 - 2 - 1) ...62' Doppio cambio per il Milan: fuori Giroud e Saelemaekers, dentro Rebic e Messias. 61' Ancora una grande sgroppata di Leao sulla sinistra, semplicemente infermabile. Questa ...50' GGGOOOLLLLL GGOOOOLLLL GOOOOOOLLL SANDROOOOOOOOOOOOO SANDRO TONALIIIII!! GOL DEL MILAAAAAANNNNN!!! LEAO PAZZESCO!! Rafa parte in contropiede, brucia tutti, mette in mezzo per Tonali che ...