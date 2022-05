Lecce, Corvino: «Inizia la fase di analisi per la A. Vlahovic? Ne scoprirò di più forti» (Di domenica 8 maggio 2022) Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della stagione dei giallorossi e del futuro ai microfoni del Corriere dello Sport Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della stagione dei giallorossi e del futuro ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Durante le partite apro l’ufficio e le guardo da solo. E’ un modo per sopravvivere perché in Tribuna non stacchi mai». Lecce – «Alle 9 del giorno dopo la promozione ero già in sede. Per un attimo ho pensato di restare con la famiglia, ma venerdì mi hanno beccato diversi procuratori dei ragazzi dicendomi che dovevano parlarmi e devo incontrarli. Non mi fascio la testa, ma la A è diversa dalla B. Prima di decidere serve fare analisi attente. Una carta in mano ce l’ho. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Pantaleo, direttore sportivo del, ha parlato della stagione dei giallorossi e del futuro ai microfoni del Corriere dello Sport Pantaleo, direttore sportivo del, ha parlato della stagione dei giallorossi e del futuro ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Durante le partite apro l’ufficio e le guardo da solo. E’ un modo per sopravvivere perché in Tribuna non stacchi mai».– «Alle 9 del giorno dopo la promozione ero già in sede. Per un attimo ho pensato di restare con la famiglia, ma venerdì mi hanno beccato diversi procuratori dei ragazzi dicendomi che dovevano parlarmi e devo incontrarli. Non mi fascio la testa, ma la A è diversa dalla B. Prima di decidere serve fareattente. Una carta in mano ce l’ho. Il ...

