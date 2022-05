Inter-Empoli, i tifosi scelgono Lautaro Martinez: è lui il man of the match (Di domenica 8 maggio 2022) Lautaro Martinez man of the match di Inter-Empoli L’Inter rimonta l’Empoli e tiene vive le poche speranze scudetto. La squadra nerazzurra sotto di due gol riapre il match nel primo tempo con l’autogol di Romagnoli e il pari di Lautaro Martinez che nella ripresa firma il sorpasso e la personale doppietta prima del sigillo finale di Alexis Sanchez. Ed è proprio l’attaccante argentino il man of the match scelto dai tifosi nerazzurri nel consueto sondaggio post match. “Trascina e sigla una doppietta bellissima e decisiva: 11 gol nelle ultime 11 partite ufficiali per il Toro, trova il record di marcature in una singola stagione in nerazzurro in campionato (19) e in ... Leggi su intermagazine (Di domenica 8 maggio 2022)man of thediL’rimonta l’e tiene vive le poche speranze scudetto. La squadra nerazzurra sotto di due gol riapre ilnel primo tempo con l’autogol di Romagnoli e il pari diche nella ripresa firma il sorpasso e la personale doppietta prima del sigillo finale di Alexis Sanchez. Ed è proprio l’attaccante argentino il man of thescelto dainerazzurri nel consueto sondaggio post. “Trascina e sigla una doppietta bellissima e decisiva: 11 gol nelle ultime 11 partite ufficiali per il Toro, trova il record di marcature in una singola stagione in nerazzurro in campionato (19) e in ...

