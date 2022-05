Guerra in Ucraina, raid contro una scuola nel Luhansk: 2 morti e 60 dispersi (Di domenica 8 maggio 2022) Kiev – Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni dell’Ucraina nel 74esimo giorno di Guerra con la Russia. Lo riferisce su twitter il Kyiv Independent. Dopo l’evacuazione di tutti i civili, si cerca intanto di portare in salvo i soldati rimasti nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. “E’ molto difficile, ma importante. Non perdiamo la speranza, non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che possa funzionare”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E si scava tra le macerie di una scuola colpita ieri in un attacco aereo delle truppe russe nella regione di Luhansk. Ci sarebbero almeno 60 dispersi. Lo ha riferito Serhiy Hayday, capo dell’amministrazione militare regionale, aggiungendo che 30 persone che si rifugiavano nella scuola sono state salvate. Di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Kiev – Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni dell’nel 74esimo giorno dicon la Russia. Lo riferisce su twitter il Kyiv Independent. Dopo l’evacuazione di tutti i civili, si cerca intanto di portare in salvo i soldati rimasti nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. “E’ molto difficile, ma importante. Non perdiamo la speranza, non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che possa funzionare”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E si scava tra le macerie di unacolpita ieri in un attacco aereo delle truppe russe nella regione di. Ci sarebbero almeno 60. Lo ha riferito Serhiy Hayday, capo dell’amministrazione militare regionale, aggiungendo che 30 persone che si rifugiavano nellasono state salvate. Di ...

