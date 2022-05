Guerra e discernimento

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 maggio 2022) Oggi Carlo De Benedetti, sul corsera, dice quello che molti pensano, ma che è ormai divenuto “infandum” cioè “non pronunciarsi nemmeno”. In Italia oggi è foneticamente vietata la parola “compromesso” e, peggio, il riferire quella parola al concetto di “pace”. Gli argomenti espressi dall’Ingegnere (ma ripresi, sostanzialmente, in un fondo da Sergio Romano) sono quasi banali nella loro fondatezza e si possono così riassumere: – gli interessi europei e gli interessi della sfera anglosassone in relazione al conflitto ucraino non coincidono; – l’Italia in particolare non ha nessun interesse ad azioni che possano portare a un prolungamento del conflitto; – le cifre degli stanziamenti votati e in corso di votazione nel congresso USA per gli aiuti militari all’Ucraina indicano che gli americani si aspettano unalunga; – unalunga provocherà ...