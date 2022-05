Fiorentina Inter, Daspo per 18 tifosi viola (Di domenica 8 maggio 2022) Fiorentina Inter, dopo i tafferugli in occasione della partita del 21 settembre sono arrivati ben 18 Daspo per i tifosi viola Fiorentina Inter di settembre aveva visto diversi tafferugli prima della partita. Diversi i tifosi fermati e controllati. Ora sono arrivati pure 18 Daspo per i tifosi viola, della durata dai due ai sette anni. Questo scrive La Nazione nell’edizione odierna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022), dopo i tafferugli in occasione della partita del 21 settembre sono arrivati ben 18per idi settembre aveva visto diversi tafferugli prima della partita. Diversi ifermati e controllati. Ora sono arrivati pure 18per i, della durata dai due ai sette anni. Questo scrive La Nazione nell’edizione odierna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - CalcioNews24 : #FiorentinaInter arrivano i #Daspo per 18 tifosi ?? - infoitsport : Giampaolo: “Ultime con Fiorentina e Inter? Non so quanti, ma ci servono punti” - ParliamoDiNews : Satriano piacerebbe alla Fiorentina, idea Sanchez per il Milan, Paredes gradirebbe il Real #Offertedilavoro… - infoitsport : Giampaolo: «Salvezza tra Fiorentina e Inter? Serve fare qualche punto» -