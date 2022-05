Filisetti ora detta le regole per il Green pass a scuola | governatore e assessore Latini contro | ' Inaccettabile'

(Di domenica 8 maggio 2022) ANCONA - 'Il personale scolastico sarà considerato inadempiente e non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni se non ha ricevuto alcuna dose di vaccino trascorsi 90 giorni dalla positività, ...

ANCONA - 'Il personale scolastico sarà considerato inadempiente e non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni se non ha ricevuto alcuna dose di vaccino trascorsi 90 giorni dalla positività, ...Riprendendo le parole dello scorso annosottolinea che 'dopo la grande catastrofe, il '25 ... 'Con il '25 aprile' (le virgolette sono nell'originale, ndr ) nasce la missione forte,... Filisetti ora detta le regole per il Green pass a scuola, governatore e assessore Latini contro: «Inaccettabil Così il gruppo assembleare del Partito Democratico commenta la lettera sui temi del 25 Aprile inviata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti agli studenti marchigiani.FERMO - Scuole ancora con il fiato sospeso. Se, nei giorni scorsi, qualche nodo s’è sciolto, altri sono ancora ingarbugliati. Novità potrebbero arrivare domani ...