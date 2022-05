Elemento di preoccupazione In autunno La previsione di Bassetti | quello strano effetto sul vaccino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 maggio 2022) È troppo presto per cantare vittoria: una nuova ondata di Covid potrebbe tornare a mettere in ginocchio l'Italia intera. Gli occhi sono ancora una volta puntati sull'e le sottovarianti Omicron 4 e 5. A ipotizzarlo diversi esperti. Tra questi Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Non ci sono elementi per sostenere che ci possa essere una virata epidemiologica di questo tipo - premette in un'intervista all'Adnkronos -.che è certo è che le ultime due sottovarianti di Omicron hanno una straordinaria capacità di diffusione. Sebbene questa non sia una novità, perché le varianti si sono sempre distinte per il fatto di diffondersi sempre di più, l'aspetto invece relativamente nuovo è che in qualche modo tendono a sfuggire anche alla risposta anticorpale ...