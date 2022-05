Covid: in Campania quasi 4mila positivi, cala incidenza (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua a calare, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 3.967 i neo positivi al Covid su 24.933 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 16,63%, oggi è 15,91%. Tre i decessi. Negli ospedali restano invariati a 38 i posti letto occupati in terapia intensiva; in degenza rialzo di ricoveri con 663 posti letto occupati (+16). positivi del giorno: 3.967 di cui: positivi all’antigenico: 3.615 positivi al molecolare: 352Test: 24.933 di cui: Antigenici: 18.879 Molecolari: 6.054 Deceduti: 3 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua are, in, il tasso di. Secondo il bollettino ordinario della Regionesono 3.967 i neoalsu 24.933 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 16,63%, oggi è 15,91%. Tre i decessi. Negli ospedali restano invariati a 38 i posti letto occupati in terapia intensiva; in degenza rialzo di ricoveri con 663 posti letto occupati (+16).del giorno: 3.967 di cui:all’antigenico: 3.615al molecolare: 352Test: 24.933 di cui: Antigenici: 18.879 Molecolari: 6.054 Deceduti: 3 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: ...

