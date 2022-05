Che tempo che fa: Rafael Nadal è il super ospite, stasera su Rai3 (Di domenica 8 maggio 2022) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con la nuova puntata che vedrà tra gli ospiti Rafael Nadal e il Ministro Luigi Di Maio. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. In esclusiva come super ospite ci sarà la leggenda del tennis mondiale, Rafael Nadal che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 gennaio, ha vinto il 21° torneo del Grande Slam, siglando un nuovo record per il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022) Cheche fa tornasucon la nuova puntata che vedrà tra gli ospitie il Ministro Luigi Di Maio. CheChe Fa tornasudalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Sarà possibile seguire la puntata, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, in conranea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. In esclusiva comeci sarà la leggenda del tennis mondiale,che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 gennaio, ha vinto il 21° torneo del Grande Slam, siglando un nuovo record per il ...

