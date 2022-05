Calcio: Juve. Locatelli si allena in gruppo e prova il rientro (Di domenica 8 maggio 2022) Il centrocampista ex Sassuolo oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. TORINO - La Juventus prova a recuperare Manuel Locatelli in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Il centrocampista ex Sassuolo oggi è tornato adrsi con il. TORINO - Lantusa recuperare Manuelin vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo ...

Advertising

juventusfc : Juventus For Special ai Campionati DCPS: seconda giornata di calcio e divertimento! Le foto e il racconto ??… - SkySport : Juventus-Vlahovic, cosa c'è dietro il momento no dell'attaccante bianconero #SkySport #Juventus #Vlahovic - a_velha_senhora : @bio_official33 @nicolemorettina @camixchiesa frate dillo pure a stocazzo; non mi rode nulla, io so di calcio e so… - AlbOr_EsSence : Juve Women Fantastiche! Il vero trionfo è la gioia dei tifosi - GigiMil6 : @lapoelkann_ Allegri è una sciagura Lapo. Basta calcio italiota e retrogrado. Lapo, vogliamo una Juve europea. Caccia tutti. -